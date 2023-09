“Sharing Love” apresentou nova sede na Escola Básica de Tacoaria em Seiça

A “Sharing Love” é uma associação dedicada ao desenvolvimento Comunitário que apresentou na segunda-feira, 28 de Agosto, a sua nova sede, instalada na Escola E.B. 1 de Tacoaria, na freguesia de Seiça, concelho de Ourém. A associação sem fins lucrativos desenvolve acções de voluntariado em Cabo Verde e usufrui agora de uma infraestrutura cedida pela câmara municipal para prossecução dos seus objectivos de âmbito solidário.

A inauguração da sede da “Sharing Love” contou com a presença da vice-presidente da Câmara de Ourém, Isabel Costa, e do secretário do executivo da Junta de Freguesia de Seiça, José Custódio Faria. Ambos manifestaram disponibilidade para continuar a apoiar a associação tornando o espaço num pólo agregador de sinergias com benefícios para a comunidade envolvente e para todo o concelho. A celebração contemplou muita música, comida e animação e permitiu a apresentação da loja solidária da “Sharing Love” assim como a exibição de uma exposição de fotografia.

A “Sharing Love” apoia desde 2017 escolas do município do Porto Novo, em Santo Antão – Cabo Verde e, entre outras vertentes, tem vindo a apoiar na área da Educação com equipamentos informáticos, material escolar e a instalação de duas bibliotecas.