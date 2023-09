Vila Franca de Xira recebe doações para o museu municipal

O património cultural do Museu Municipal de Vila Franca de Xira vai aceitar duas doações para enriquecer as suas obras de pintura e fotografia. As propostas de doação, referentes a ofertas de Diana Patrícia Gomes Ferreira e Maria Irene da Silva Ribeiro foram aprovadas por unanimidade em reunião de câmara.

A primeira doação é uma obra de arte ricamente detalhada, uma pintura em pano que retrata a figura divina de Krishna e Radha. A proprietária, Diana Patrícia Gomes Ferreira, expressou o seu desejo de ver essa obra incorporada na colecção de pintura do museu. A inclusão dessa peça no acervo é considerada pela câmara como uma contribuição significativa para a diversidade cultural do concelho, destacando-se a presença de várias culturas e emigrantes de diferentes origens que escolheram Vila Franca de Xira como o seu lar. Já Maria Irene da Silva Ribeiro ofereceu uma obra composta por uma colagem de fotografias da autoria de Américo Silva. A obra, intitulada “Reunião do Júri de Selecção e Premiação 'I Bienal de Gravura Amadora 88’", também foi entregue à câmara para incorporação na colecção de fotografia do museu. A imagem tem grande relevância para a colecção do museu, considera o município, já que o museu já possui parte do espólio do designer, gravador e fotógrafo Américo Silva.