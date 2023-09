Artistas deram vida à “Praça das Cores”

O Mercado do Levante, na Póvoa de Santa Iria, conta agora com um muro onde artistas e grafitters podem deixar a sua marca. O muro na “Praça das Cores” foi inaugurada no sábado, 2 de Setembro, no âmbito das Festas da Póvoa em Honra de Nossa Senhora da Piedade.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira autorizou a intervenção e a Junta de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa comparticipou com as tintas. “Queremos que o espaço seja vivido e que os jovens desenvolvam aqui as suas actividades. As regras estão expostas na parede da peixaria para que o espaço não seja degradado. A junta vai continuar a apoiar projectos do mesmo género que vão surgir em breve”, disse a presidente da junta Ana Cristina Pereira.

João Pereira, mentor da iniciativa, sublinhou que existe uma comunidade criativa de artistas na zona e que vão dar valor ao espaço. Uma das intervenções no muro foi feita pela grafitter Alexandra Ventura, 36 anos, de Sacavém. Começou a pintar em 2004 porque conheceu outras pessoas com o mesmo gosto, incluindo uma amiga. Usa rolo e spray para fazer os seus desenhos e escolheu a sua assinatura para marcar o Mercado do Levante.

Um dos artistas mais antigos, José Santo, 49 anos, da linha de Cascais, começou a pintar há 30 anos. Deslocou-se até à Póvoa de Santa Iria para deixar a sua marca no muro. O grafitti é um hobbie que mantém extra trabalho e já colaborou em muitos projectos. O muro está em constante evolução e todos os artistas interessados podem fazer a sua intervenção respeitando as regras que estão expostas no local.