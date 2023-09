Concheiros de Muge em destaque nas Jornadas Cultura de Salvaterra de Magos

Os Concheiros de Muge, concertos e exposições são algumas das iniciativas que compõem a programação do segundo fim-de-semana das Jornadas de Cultura, evento que decorre até domingo, 17 de Setembro, no concelho de Salvaterra de Magos.

Em nota de imprensa, o município indica que no sábado de manhã há, no Mercado Diário de Salvaterra de Magos, o ‘showcooking’ ‘Gastronomia também é Cultura’ pelo Chef Luís Machado, com a Casa do Povo de Muge a receber, à tarde, a exposição ‘Nas Margens do Passado – Os Concheiros de Muge’, momento que incluirá um momento musical e o lançamento da 10ª edição da revista cultural Magos, cuja temática são os ‘160 anos da descoberta dos Concheiros de Muge (1863-2023)’.

Entre outras actividades, o município destaca ainda uma visita no domingo às escavações arqueológicas no Concheiro Cabeço da Amoreira, em Muge, com concentração às 10h00 na Casa do Povo de Muge e disponibilização de transporte por parte da câmara municipal. A programação completa pode ser consultada em: www.cm-salvaterrademagos.pt