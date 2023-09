Farmácia Higiénica da Póvoa de Santa Iria promove caminhada saudável

A zona ribeirinha da Póvoa de Santa Iria recebe no dia 23 de Setembro, a partir das 09h30, uma caminhada saudável promovida pela Farmácia Higiénica. A iniciativa tem como objectivo promover o bem-estar, a vida saudável e alertar a população para a importância da prevenção de doenças como a diabetes. A Farmácia Higiénica organiza a caminhada com a colaboração da junta de freguesia e é recomendado aos participantes que levem roupa e calçado confortável e água. As inscrições estão abertas até 15 de Setembro, através do endereço https://shre.ink/caminhada2023.