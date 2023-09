Feira do Porta-Bagagens e Adopção em Samora Correia

Compra e venda de artigos em segunda mão em mais uma edição da Feira do Porta-Bagagens que acontece no próximo domingo na zona ribeirinha de Samora Correia. Feira da Adopção realiza-se em simultâneo e permite às famílias responsáveis oferecer um novo lar aos cães do Centro de Recolha Oficial de Benavente.