O Jazz Minde, organizado pela Casa do Povo local, realiza-se na Fábrica de Cultura de Minde.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Festival de Jazz regressa a Minde no fim-de-semana

O Festival Jazz Minde está de regresso à Fábrica da Cultura de Minde, no concelho de Alcanena, na sexta-feira e no sábado, 15 e 16 de Setembro, após uma pausa forçada de três anos provocada pela pandemia, anunciou a organização.

O programa da XVI edição do festival de jazz de Minde anuncia concertos de blues e jazz, workshops e novas experiências musicais, com Danny Del Toro, de Espanha, a actuar na sexta-feira, a par dos portugueses Peter Storm & The Blues Society e a dupla Double Shot Blues.

Na tarde de sábado, 16 de Setembro, o músico Gimba vai dar uma oficina subordinada ao tema “Letras de Canções”, na Biblioteca Municipal, com o norte-americano Danny Grissett a actuar à noite, dividindo o palco com o músico português Diogo Sebastião dos Santos.

O Jazz Minde, organizado pela Casa do Povo local, realiza-se na Fábrica de Cultura de Minde, “uma unidade industrial inativa, com um projeto de recuperação em fase de iniciação, que pretende ser o centro nevrálgico de toda a cultura do concelho de Alcanena”, indica a organização, em nota de imprensa.