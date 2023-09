Festival de Setembro em Ourém celebrou a multiculturalidade

O Festival de Setembro, que decorreu na Vila Medieval de Ourém entre 8 a 10 de Setembro, sob o tema “Nós, Migrantes”, promoveu a multiculturalidade através da música, seminários, teatro, filmes, visitas-guiadas, literatura e gastronomia. A abertura da quarta edição do festival realizou-se no auditório do Paço dos Condes, com o seminário “Trajetórias da Emigração Portuguesa” e contou com a participação do presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, do secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Francisco André, de Cláudia Pereira, representante do Observatório da Emigração, e de Mário Ribeiro, em representação da Alta Comissária para as Migrações.

Luís Albuquerque começou por destacar a importância do tema “Nós, Migrantes” para o concelho de Ourém ao explicar que muitos ourienses tiveram que emigrar à procura de uma vida melhor. O autarca mostrou-se orgulhoso por a população do concelho ser diferenciada no que diz respeito à forma como recebe os cidadãos estrangeiros no seu território, reforçando que Ourém tem registado um crescimento populacional devido à actividade económica e empresarial, tendo uma taxa de desemprego inferior a 2%.

Cláudia Pereira agradeceu o apoio que o concelho de Ourém tem oferecido aos emigrantes portugueses, bem como aos imigrantes e refugiados que acolhe no seu território. Apresentou ainda dados demográficos destacando que França é um dos países com maior presença de portugueses e o Brasil é a principal origem de estrangeiros em Portugal. Mário Ribeiro sublinhou que Portugal sempre foi um país de emigração. Segundo dados de 2022, 6,3% da população de Ourém é estrangeira proveniente do Brasil, Ucrânia, Romênia e outros países, referiu Mário Ribeiro, explicando ainda que foram registados 399 pedidos de protecção temporária com indicação de morada em Ourém.

O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Francisco André, descreveu Ourém como “uma terra de migrações” e elogiou o festival como uma oportunidade para celebrar e estudar a diversidade cultural e as características da migração. Destacou ainda que Ourém foi um dos poucos concelhos a receber refugiados do Afeganistão. Recentemente, a Câmara de Ourém assinou um protocolo único, que não existe com mais nenhum concelho do país, para trazer estudantes de Cabo Verde para a Escola Profissional de Ourém, sublinhou. Há cerca de 12 mil pessoas naturais de Ourém a residir no estrangeiro por 36 países do mundo, que se traduz entre 30 a 35% da população do concelho. O governante terminou o seu discurso garantindo que “o Festival de Setembro é uma tradição que veio para ficar”.

O seminário “Trajetórias da Emigração Portuguesa” incluiu vários painéis e oradores que abordaram temas como a “Emigração actual e histórica”, “Efeitos nos locais de origem” e “Efeitos do regresso dos emigrantes aos locais de origem”.