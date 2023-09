Inestética estreia “Atlas do Labirinto Humano” no Palácio do Sobralinho

A companhia de teatro Inestética estreia no Palácio do Sobralinho, a 14 de Setembro, o seu novo espectáculo, “Atlas do Labirinto Humano”, uma peça escrita por Ricardo Cabaça e encenada por Alexandre Lyra Leite que promete levar o público numa viagem pela complexidade da mente humana. A peça estará em cartaz no Palácio do Sobralinho de 14 de Setembro a 1 de Outubro com apresentações de quinta-feira a sábado às 21h30 e aos domingos às 20h30.

“Atlas do Labirinto Humano” é um espectáculo que faz parte do ciclo temático “E a razão erra!”, dedicado à temática da arte e à doença mental. Este ciclo, que acontecerá até 1 de Outubro, contará com uma programação multidisciplinar incluindo teatro, performance, instalação, música/palavra (spoken word) e literatura e cinema explorando as complexas interacções entre arte e saúde mental.

A peça “Atlas do Labirinto Humano”, que tem como intérpretes Alfredo Martins, Daniela Rosado, Erica Rodrigues, Isabel Gaivão e Peter Michael, guia o público por um labirinto de memórias e emoções. Guiados por uma estranha mulher os espectadores são conduzidos através das histórias de pacientes revelando as palavras secretas que permanecem após o encerramento de um manicómio. A linha que separa o mundo exterior do interior é ténue e uma vez lá dentro a experiência promete ser inesquecível.

O espectáculo é inspirado no livro “Coisas de loucos: o que eles deixaram no manicómio”, escrito por Catarina Gomes. O livro teve origem na descoberta acidental de uma caixa de objectos pertencentes a antigos pacientes do primeiro hospital psiquiátrico português, o Hospital Miguel Bombarda.

O evento é organizado pela Inestética em parceria institucional com o projecto Manicómio e incluirá conversas informais com os autores que exploraram a intersecção da arte e da loucura nas suas criações artísticas.