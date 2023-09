Recolha de sangue na Junta de Ferreira do Zêzere

Iniciativa vai decorrer no dia 24 de Setembro, entre as 09h30 e as 13h00

A sede da Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere vai receber uma dádiva de sangue e registo de dados de medula óssea no dia 24 de Setembro, entre as 09h30 e as 13h00. A campanha conta com a colaboração da Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar e do Instituto Português do Sangue de Coimbra.