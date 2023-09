Concluído restauro da estátua de Santo António vandalizada em Torres Novas

A estátua de Santo António que se encontra no Bairro de Santo António, em Torres Novas, e que foi vandalizada a 6 de Agosto, durante a Jornada Mundial da Juventude, foi alvo de uma intervenção de restauro que foi concluída na sexta-feira, 15 de Setembro. A imagem do Santo assim como a do menino que segura ao colo, recorde-se, ficaram sem cabeça e no local foram deixados cartazes com as inscrições “Deus está morto” e “seus pedófilos”.

“A cidade de Torres Novas pode voltar a sentir orgulho no padroeiro, que continuará a estar simbolicamente representado neste bairro”, escreveu num comunicado a Junta da União de Freguesias de Santa Maria, Salvador e Santiago, no dia em que ficou concluído o restauro.

Os trabalhos foram realizados pela escultora e autora da peça inaugurada em Julho, Esperança Matos. Na altura os danos foram avaliados em 13 mil euros. O município de Torres Novas acompanhou todo o processo e repudiou publicamente o acto de vandalismo. Até ao momento não se conhecem detenções ou identificação de suspeitos.