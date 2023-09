Prémio Mário Rodrigues em Santarém reuniu artistas plásticos da região

No dia 9 de Setembro foi atribuído o Prémio Mário Rodrigues a Ana da Silva, artista plástica e professora no Instituto Politécnico de Santarém. A edição deste ano do Prémio Mário Rodrigues decorreu na Incubadora das Artes de Santarém, localizada na antiga Escola Básica de Salvador. Ao contrário das anteriores edições do Encontro Internacional de Artistas Plásticos (Pictorin), a edição deste ano contou somente com artistas da região porque, segundo explicou a O MIRANTE um dos responsáveis do projecto, os artistas internacionais não quiseram participar.

A obra vencedora de Ana da Silva pretendeu honrar a vida e obra de Mário Rodrigues, artista plástico escalabitano que faleceu em 2018. A artista fez referência às mortes de refugiados no Mar Mediterrâneo através de uma cronologia. A obra também serviu de alusão à estátua “Refugiados” da autoria de Mário Rodrigues, exposta na antiga Escola Básica de Salvador. O destino da obra do artista plástico escalabitano ainda é incerto, pois apesar de ter existido um interesse por parte do município em adquirir a obra, tal como afirma Ana da Silva, a estátua permanece no mesmo sítio.

A iniciativa contou com a participação de Mateus Rodrigues, Vasco Rodrigues (filho), António Canavarro, Susana Branco, Sofia Branquinho, Santiago Rodrigues, José Manuel e Graça Padinha. Cidália Rodrigues, mulher de Mário Rodrigues, também esteve presente na sessão, interagiu com os participantes e, no final, participou na entrega de prémios, juntamente com o vereador da cultura da Câmara Municipal de Santarém, Nuno Domingos.

O presidente da Associação de Desenvolvimento das Artes, Vasco Rodrigues, filho do artista plástico, afirma que o encontro entre diferentes artistas surgiu de forma a tentar mudar o paradigma da cultura na cidade de Santarém. O Pictorin foi formado em 2018 por um grupo de artistas, entre eles Fernanda Narciso, Francisco Pereira, Nuno Domingos, actual vereador, e o próprio Mário Rodrigues. A experiência além-fronteiras destes artistas plásticos permitiu a fundação do encontro internacional.