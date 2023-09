Fatias de Cá em Miranda do Corvo para apresentar “A Flauta Mágica”

O grupo de teatro Fatias de Cá vai apresentar no dia 23 de Setembro, em Miranda do Corvo, o espetáculo “A Flauta Mágica”. A iniciativa integrada no programa denominado Equinócio de Outono inclui prova de vinhos pelas 17-30, e meia hora depois a representação da ópera. Às 21-15 há jantar no Hotel Parque Serra da Lousã. O evento realiza-se no Templo Ecuménico Universalista.

“A Flauta Mágica” é uma ópera em dois atos de Wolfgang Amadeus Mozart, que estreou no Theater auf der Wieden em Viena, no dia 30 de setembro de 1791.

A ópera mostra a filosofia do Iluminismo. Algumas de suas árias tornaram-se muito conhecidas, como o dueto de Papageno e Papagena, e as duas árias da Rainha da Noite. Os conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa transparecem em vários momentos na ópera, em que a sabedoria também é destacada e aparece como única possibilidade de justiça e igualdade entre os homens, condenando as relações de poder e subordinação da sociedade da época e a legitimidade dos aristocratas e das tiranias.

As reservas podem ser feitas no sitio da companhia em fatiasdecá.pt ou em geralhotelparqueserradalousa.pt