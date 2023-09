partilhe no Facebook

Gala de opera em Santarém com entrada livre

O Convento de São Francisco, em Santarém, recebe na noite de sábado, 23 de Setembro, uma gala de ópera com entrada livre. O espectáculo conta com a participação do Chorus Auris e da Orquestra de Sopros da Academia de Música Banda de Ourém (AMBO) e dos solistas cantores Ana Sofia Braz, Catarina Santos, César Amaral, Daniela Antunes e Paulo Serafim.

“Ópera para Todos” é um projecto promovido pela AMBO e pela Fundação INATEL. O objetivo é levar a ópera a todos os públicos, em ambiente de festa. A partir das 21h30, vão ouvir-se interpretações de obras de Giuseppe Verdi, W.A. Mozart, Bizet, Giacomo Puccini, Gioachino Rossini e Offenbach.