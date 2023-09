Caminhada nocturna em Ferreira do Zêzere

A caminhada nocturna Cruz Alta, em Ferreira do Zêzere, está marcada para sábado, 30 de Setembro, e tem inscrições gratuitas e obrigatórias até 22 de Setembro. A iniciativa, organizada pela Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere, tem um percurso de 10 quilómetros com uma dificuldade exigente. A concentração tem lugar na Praça Dias Ferreira, em Ferreira do Zêzere, às 20h00.