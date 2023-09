Clube de Instrução e Recreio de Bairro Dona Constança celebra 78 anos

O Clube de Instrução e Recreio de Bairro Dona Constança, no concelho de Santarém, comemora no dia 1 de Outubro 78 anos de vida. A efeméride vai ser assinalada nessa data com um almoço convívio, a que se vai associar o Grupo de Guitarra e Canto de Coimbra do Centro Cultural Regional de Santarém, o Grupo da Universidade Sénior do Cartaxo e o organista Carlos Almeida, que actuarão durante a tarde.

A 22 de Maio de 1945 foram aprovados os estatutos do Clube de Instrução e Recreio de Bairro Dona Constança. A colectividade tem por fins “praticar actos de beneficência sempre que esteja ao seu alcance, constituir um centro de instrução e recreio que proporcione aos associados a leitura de jornais e livros autorizados por lei, jogos lícitos, festas familiares e ainda quaisquer divertimentos permitidos em sociedades desta natureza” pode ler-se no documento autenticado pelo Governo Civil de Santarém. Nesse mesmo ano foi adquirido, por mil escudos, o prédio que serve ainda hoje de sede do clube. Nesse imóvel funcionou a primeira escola do Bairro Dona Constança, entre 1946 e 1987, ano de abertura da nova escola da aldeia construída pela Câmara Municipal de Santarém. A antiga escola deu entretanto lugar à capela de São Gens.