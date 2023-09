Exposição “Inês Farsola” em Tomar

A inauguração da exposição “Inês Farsola” sobre o 500º aniversário de apresentação do “Auto de Inês Pereira” de Gil Vicente vai realizar-se a 29 de Setembro, no Complexo Cultural da Levada em Tomar. A mostra, organizada por Débora Pax e pelo município de Tomar, apresenta as personagens e circunstâncias do enredo representadas na cronologia da produção do acervo.

A exposição vai estar patente até 22 de Outubro, entre as 14h00 e as 18h00 de quarta-feira a sexta-feira e das 10h00 às 18h00, com um intervalo entre as 13h00 e as 14h00, no sábado e domingo. Segue depois para a Assembleia da República de 25 de Outubro até meados de Novembro.