Teatro Taborda em Santarém com dois espectáculos no fim de semana

O Teatro Taborda, sala de espectáculos do Círculo Cultural Scalabitano, recebe este fim de semana dois espectáculos de teatro. Na noite de sexta-feira, 22 de Setembro, o Veto Teatro Oficina apresenta a comédia “De médico e de louco todos temos um pouco”, a partir das 21h20.

No domingo, 24 de Setembro, há matiné, pelas 16h00, com os palhaços Branquinho, Pantufa e Cabeça de Nabo que voltam a juntar-se para uma tarde de brincadeira. Este é um espectáculo que atravessa gerações. As histórias são simples, a graça delicada, o riso contagiante.