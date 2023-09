Feira do Petisco regressa ao Pego no fim de semana

O Largo das Festas da freguesia do Pego, concelho de Abrantes, vai ser o palco da Feira do Petisco e do Artesanato, entre esta sexta-feira e domingo, evento que pretende evidenciar as tradições culturais, patrimoniais e gastronómicas da aldeia.

Numa parceria entre as diversas colectividades locais e a Junta de Freguesia do Pego, numa mostra que alia o saber fazer aos usos e costumes, não faltarão o bucho e tripas à moda do Pego, entre outros petiscos onde a carne de porco é rainha, como o entrecosto e os enchidos, a par do peixe frito com açorda de ovas, couves com feijão e migas carvoeiras. O evento integra ainda uma mostra da doçaria, de artesanato e animação musical.