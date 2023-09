Torres Novas recebe encontro de historiadores do Ribatejo

Evento decorre no âmbito do tema “Influências Europeias no Ribatejo”.

O encontro de historiadores do Ribatejo vai realizar-se a 30 de Setembro, na Central do Hidroelétrica do Caldeirão, em Torres Novas, abordando o tema “Influências Europeias no Ribatejo”. O programa tem início às 09h00 e inclui a partilha de experiências e conferências sobre “Os desafios do património industrial na Europa e em Portugal – O caso de Torres Novas”.

No período da tarde vai decorrer a apresentação do livro “Cardiga ou a História de uma Quinta” de Luís Batista, assim como a visita aos pólos do Museu Municipal de Torres Novas. As inscrições decorrem até 28 de Setembro.