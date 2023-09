Associação Promotora do Museu do Neo-Realismo apresentou obra que reúne relatos de pessoas que testemunharam o funeral de Alves Redol e entrevistas que falam sobre a origem do PCP em Vila Franca de Xira.

Alves Redol e origens do PCP em novo livro da Nova Síntese

Alves Redol foi muito mais do que um escritor. Foi desta forma que o professor José Costa apresentou o trabalho de pesquisa que desenvolveu sobre o falecimento e funeral de Alves Redol e que foi publicado na colecção Cadernos Nova Síntese.

A apresentação de mais um volume da colecção decorreu esta tarde no Museu do Neo-Realismo, em Vila Franca de Xira, e foi promovida pela Associação Promotora do Museu (APMNR).

O livro reúne numa segunda parte textos e entrevistas que historiam as origens do Partido Comunista Português no concelho de Vila Franca de Xira, ainda nos anos 30. Um trabalho elaborado por Luís Capucha.

A sessão contou com a apresentação de António Mota Redol, em representação da APMNR e de David Santos, director do Museu do Neo-Realismo.

*Notícia desenvolvida numa edição impressa de O MIRANTE