Feira da Saúde e das Acessibilidades no Cartaxo

A Praça 15 de Dezembro, no centro da cidade do Cartaxo, vai receber uma mostra de empresas e serviços na área da saúde e acessibilidades este sábado, 23 de Setembro, das 15h00 às 20h30. A mostra é o primeiro evento do programa das Jornadas da Saúde e do Desporto, que decorre de 23 a 29 de Setembro no concelho do Cartaxo.

A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal do Cartaxo em parceria com entidades públicas e privadas, com ou sem fins lucrativos, que desenvolvem actividade na área da saúde e promoção de estilos de vida saudáveis. O cartaz contempla um mini workshop de emergência e suporte básico de vida.

A aula de pilates clínico dinamizada pela FisioPower – Fisioterapia e Reabilitação decorre às 15h30, às 16h00 há uma demonstração de boccia com o Grupo Viver Mais, Viver Melhor e a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental (APPACDM), às 16h45 uma demonstração de ballet pelo Ateneu Artístico Cartaxense e meia hora depois uma demonstração de exercício físico com a Hexas Health Clinic. Mais tarde, às 18h15, o Ateneu Artístico Cartaxense volta a participar com uma demonstração de tiro com arco e o cartaz termina com uma demonstração de karaté da Escola de Karaté Paula Matias, às 19h00. A noite é reservada à Corrida das Vindimas, às 21h00, com partida em frente ao Centro Cultural do Cartaxo.

Dia 25, segunda-feira, ocorrem rastreios na Ereira, no Largo D. Maria da Conceição Ramos, e em Vila Chã de Ourique, na Farmácia Moderna, das 09h30 às 13h00. Das 14h30 às 16h00 a Associação Salvador promove um seminário de acessibilidades junto dos alunos do ensino secundário e no próprio dia e dois dias seguintes, 26 e 27, um peddy-paper que visa o levantamento de acessibilidades por parte dos alunos do quarto ano do ensino básico. Terça-feira, 26, os rastreios são em Pontével e em Valada, à mesma hora na Farmácia Areosa e na Associação O Tejo, respectivamente. Quarta-feira é a vez da Lapa, das 09h30 às 13h00, em frente à sede da Junta de Freguesia.

A manhã de quarta-feira é também do Quinto Encontro de Intervenção Social Saúde Mental – Que respostas?, no auditório da Quinta das Pratas, no Cartaxo, a partir das 9h30. A sessão de abertura, às 10h00, conta com os discursos do presidente da câmara, João Heitor, e do director executivo do Agrupamento de Centros de Saúde da Lezíria (ACES – Lezíria). O encontro tem apenas um painel, às 10h30, sobre os temas A Saúde Mental em Portugal, em que a oradora é a psicóloga do Hospital de Santarém, Ana Castelo; Projeto Inclusivamente, com o director técnico da Associação A Farpa, Henrique Lopes; e Projeto Manicómio, com Catarina Gomes, da Associação de Desenvolvimento Criativo e Artístico P28. Às 12h30 há espaço para debate e o encerramento do encontro será pela vereadora da Câmara do Cartaxo com o pelouro da acção social e da saúde, Fátima Vinagre.