No próximo dia 24 de Setembro, os Urban Sketchers Ribatejo celebram o desenho e o património em Escaroupim, concelho de Salvaterra de Magos. No âmbito das jornadas europeias do património, os Urban Sketchers Ribatejo propõem a cultura avieira como tema. Para além das típicas casas avieiras, a migração dos avieiros criou um cultura riquíssima: inovação da construção de barcos que ainda hoje navegam no Tejo, receitas com peixe do rio que actualmente fazem parte da identidade gastronómica da região, bem como a aprovação formal, pela Igreja Católica, da figura de Nossa Senhora dos Avieiros, homenageada anualmente numa procissão fluvial com embarcações típicas.

PROGRAMA

15h00 – Encontro de Urban Sketchers junto ao Museu “Escaroupim e Rio”

16h00 – Passeio de barco no rio Tejo, para ver e desenhar as aldeias ribeirinhas avieiras de um ponto de vista alternativo, bem como melhor compreender a ligação da cultura avieira com o rio.

17h00 – Desenhar a aldeia avieira, no Largo dos Avieiros

18h30 – Partilha de desenhos



INSCRIÇÃO:

https://forms.gle/YV8nNaBQgzDeCWBP8