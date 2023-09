Vila Franca de Xira prepara-se para acolher Feira de Outubro

42ª edição do Salão de Artesanato é uma das estrelas do certame.

É já na próxima semana, a partir de 29 de Setembro e até 8 de Outubro, que Vila Franca de Xira volta a acolher a sua tradicional Feira de Outubro, evento que inclui o 42º salão de artesanato no pavilhão do Cevadeiro. Haverá tasquinhas, esperas de toiros nas ruas - mais uma que no ano passado devido ao feriado do 5 de Outubro -, corridas de toiros, concertos, animação e tertúlias nas ruas. Na conferência de imprensa de apresentação da feira, realizada na tarde de sexta-feira, 22 de Setembro, o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, lembrou a importância da feira para a economia da cidade e diz que está a chegar "uma semana marcante" para Vila Franca de Xira.

Para este sábado, 23 de Setembro, está agendada a Feira das Sopas no mercado municipal de Vila Franca de Xira, a partir das 18h00, organizada pelo Clube Taurino Vilafranquense.

