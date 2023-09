Apresentação do livro “Deixa vir o que vier” em Tomar

Obra expõe os fundamentos do “healing” nas tradições do Oriente.

O livro “Deixa vir o que vier”, do autor brasileiro Geraldo Ramos Soares, vai ser apresentado na terça-feira, 26 de Setembro, às 17h30, em Tomar, no Centro de Interpretação e Sensibilização Ambiental, localizado na Mata dos Sete Montes. O livro, já lançado no Brasil, revela os fundamentos da cura com tradições do Oriente transmitidos também na Europa pela terapeuta Isis Pristed. A versão preliminar da obra foi concluída durante uma estadia anterior do autor na cidade templária.