Caminhada pela sustentabilidade junta uma centena em Samora Correia

Iniciativa promovida pela ASASC angariou fundos para apoiar as famílias mais vulneráveis.

Um centena de pessoas dos cinco aos 85 anos percorreu quase nove quilómetros na Caminhada pela Sustentabilidade. A iniciativa promovida pela Associação Social Amigos de Samora Correia (ASASC) decorreu domingo, 24 de Setembro, com início e fim em Vale Cabras. O percurso percorreu as paisagens da Charneca da Companhia das Lezírias, em Samora Correia, com o compromisso de dizer não ao plástico recorrendo a embalagens recicláveis.

A caminhada antecipou a celebração do Dia Nacional da Sustentabilidade que se assinala esta segunda-feira.

A ASASC tem mais de 600 associados e apoia diariamente famílias vulneráveis com alimentos, medicamentos, móveis, electrodomésticos e roupas.

*Noticia desenvolvida numa edição impressa de O MIRANTE