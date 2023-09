Festival de Fanzines e Banda Desenhada em Alpiarça

Alpiarça vai acolher, de 5 a 8 de Outubro, a 1.ª edição do Festival de Fanzines e Banda Desenhada

O município de Alpiarça vai acolher, de 5 a 8 de Outubro, a 1.ª edição do Festival de Fanzines e Banda Desenhada (BD), que pretende “criar uma oferta diferenciada na região” neste sector. “Múltiplas exposições, apresentações, mercado do livro, concurso de BD, publicação de fanzines, realização de três oficinas gratuitas, ‘urban sketching’ e um concerto ilustrado” integram o programa do Festival Fanzines e da Banda Desenhada, indicou a autarquia, em nota de imprensa.



As actividades terão lugar na Casa dos Patudos, Museu de Alpiarça, na Biblioteca Municipal Dr. Hermínio Duarte Paciência e no Mercado Municipal.