Livro sobre os valadores lançado em Riachos

O lançamento do livro “Os Valadores de Riachos, Mestres do ofício milenar da valagem”, de José Manuel Pereira Martins, vai decorrer no dia 29 de Setembro, às 21h00, no Museu Agrícola de Riachos. A obra resulta de uma investigação realizada pelo autor acerca do antigo ofício da valagem através de valadores naturais de Riachos. A abordagem histórica e etnográfica, inclui também testemunhos orais, documentais e materiais das práticas, técnicas e do valor simbólico da valagem. Inicialmente publicado em formato digital, o livro vai ser agora editado em versão impressa, sob a chancela do município de Torres Novas.

José Martins foi militar da Força Aérea durante toda a sua carreira profissional, tendo ocupado o posto de tenente-coronel. Em Riachos foi bastante activo civicamente, como presidente da assembleia da freguesia e elemento da direcção de várias associações locais.