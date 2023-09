Companhia de teatro Cegada quer saber que futuro dar ao teatro de Alverca

Município diz que vai avaliar um eventual reforço de apoio no âmbito do próximo orçamento

O município de Vila Franca de Xira diz-se solidário com a companhia de teatro Cegada, de Alverca, que gere e dinamiza o Teatro Estúdio Ildefonso Valério (TEIV) e que ficou de fora dos apoios da Direcção-Geral das Artes. Admite a câmara vir a estudar a possibilidade de reforçar os apoios financeiros à estrutura no âmbito da preparação do próximo orçamento municipal.

A explicação foi avançada pelo presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, na última reunião de câmara, onde os quatro responsáveis pelo teatro foram questionar o autarca sobre o futuro a dar ao TEIV. Rui Dionísio, director artístico da companhia, sublinhou que a importância da parceria municipal com a companhia de teatro se reflecte na capacidade de, desde 2018, possibilitar o encaminhamento de 700 mil euros do governo central para o funcionamento do TEIV, do qual a autarquia é proprietária, colocando assim em 14% a despesa anual do município com os custos de funcionamento do equipamento.

Os responsáveis lembram que a decisão de estabelecer vínculos laborais é uma obrigatoriedade regulamentar por parte do Ministério da Cultura para receber os apoios, no âmbito da redução da precariedade na actividade cultural, calculando que a participação do município, de cerca de 36 mil euros anuais, se divide num apoio de 4 euros e trinta e seis cêntimos por espectador, no universo do serviço público de cultura prestado anualmente pelo Cegada a mais de oito mil pessoas.