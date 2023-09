Jazz no Centro Cultural Regional de Santarém

O pátio do Centro Cultural Regional de Santarém recebe no sábado, 30 de Setembro, um concerto com o Manuel Brito Trio

O pátio do Centro Cultural Regional de Santarém recebe no sábado, 30 de Setembro, um concerto com o Manuel Brito Trio, a partir das 19h00. O grupo é composto por Manuel Brito no contrabaixo, Nuno Ferreira na guitarra e João Sousa na bateria. Entrada é gratuita e faz-se pelo Beco do Feleijo.