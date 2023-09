Mural marca os 25 anos do Museu dos Rios em Constância

Município de Constância assinalou no sábado assinalou Jornadas Europeias do Património 2023

A inauguração do mural alusivo aos 25 anos do Museu dos Rios e das Artes Marítimas em Constância, da autoria do artista local José Paulo Nobre, foi uma das iniciativas do programa com que o município de Constância assinalou as Jornadas Europeias do Património. As iniciativas decorreram durante o dia de sábado, 23 de Setembro. O tema das jornadas deste ano foi o Património Vivo.

As Jornadas Europeias do Património são uma iniciativa anual do Conselho da Europa e da Comissão Europeia. Este ano decorrem entre os dias 22 e 24 de Setembro e celebram as práticas e as formas como o passado é preservado na memória colectiva e transmitido de geração em geração.