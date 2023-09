Aveiras de Baixo promove gastronomia tradicional com o Retiro do Torricado

Aveiras de Baixo prepara-se para receber mais uma edição do Retiro do Torricado. O evento celebra a riqueza gastronómica local, com destaque para o torricado, o prato mais típico do concelho de Azambuja. Em simultâneo, pretende-se promover a dinâmica e o convívio entre as colectividades da freguesia. O Retiro do Torricado decorre de sexta-feira, 29 de Setembro, a domingo, 1 de Outubro, no recinto em frente à Junta de Freguesia, organizado pela Casa do Povo de Aveiras de Baixo e Comissão de Festas, apoiadas pelo município e pela Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo.

A abertura dos festejos e da quermesse é às 18h00 de dia 29. Nessa noite, o recinto vai ser animado com um baile do Duo Daniel Matos, às 22h00. No sábado, dia 30, a quermesse abre às 16h00, hora em que começa o jogo do prego. A animação musical inicia às 21h30 com Ricky & Paulo e quando for 01h00 avança o DJ Zezocas para uma “Noite dos anos 80”. Domingo, 1 de Outubro, último dia do evento, a quermesse e o jogo do prego começam às 15h30. A animação arranca com o grupo de danças sevilhanas “Las Hermosas”, às 16h00, e a partir das 22h00 há baile com a música de Daniel da Gaita.

Há serviço de almoços com início às 12h00, excepto no dia 29, e serviço de jantares a partir das 20h00, excepto ao sábado em que abre às 19h30. Recorde-se que a iniciativa Retiro do Torricado está integrada na marca Azambuja – Terras do Torricado, lançada pelo município em 2018 com o objectivo de promover a iguaria gastronómica e todas as manifestações culturais associadas.