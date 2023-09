Benavente assinala Dia Nacional da Água com actividades aquáticas

O município de Benavente vai assinalar o Dia Nacional da Água na zona da pista de pesca do Rio Sorraia, em Benavente, no próximo dia 1 de Outubro.

Sob o mote “Plantar Água” a pista de pesca recebe actividades das 9h00 às 11h00 como a gestão das margens e da vegetação ribeirinha, ministrada pela Agência Portuguesa do Ambiente; gestão de espécies exóticas invasoras através da remoção dos jacintos de água promovida pela Câmara de Benavente e actividade de sensibilização “Rios de água: conhecer para preservar”.

No mesmo dia, das 10h00 às 13h00, decorrem actividades na Biblioteca Municipal de Benavente. A Águas do Ribatejo promove saber interpretar uma factura da água, seguida da apresentação do livro infantil “Desculpa, por acaso viste o mar?”. O dia termina com a actividade de sensibilização “Cuidado: aliens aquáticos moram aqui!”.

A frente ribeirinha de Benavente recebe das 11h30 às 13h00 as actividades Contar o Sorraia, gestão das margens e da galeria ripícola/vegetação ribeirinha e gestão de espécies exóticas invasoras e remoção de resíduos.

As inscrições para as actividades são gratuitas e a organização aconselha a levar calçado e roupa adequada para as actividades aquáticas.