Comédia musical “Olha que duas” chega ao concelho de Coruche

O concelho de Coruche recebe a comédia musical “Olha que duas” nas freguesias de Couço e Lamarosa, Biscainho e Erra, Branca e Santana do Mato, Coruche e Fajarda.

A peça de teatro “Olha que duas”, que conta com a participação das experientes actrizes Florbela Queiroz e Natalina José, chega às freguesias do concelho de Coruche através da iniciativa “O Teatro Vai às Freguesias” promovida pelo município.

Esta peça, que estreou no dia 5 de Março, conta com os actores/cantores Raquel Caneca e Gonçalo Brandão e com os actores Ricardo Miguel e Sara Inês. Os espectáculos vão realizar-se entre os dias 7 de Outubro e 4 de Novembro e têm entrada gratuita.