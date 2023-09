Desporto e hospital da bonecada assinalam dia do coração em Samora Correia

A Associação de Jovens de Samora Correia (AJSC) organiza, no próximo dia 1 de Outubro, entre as 10h00 e as 17h30, na Zona Ribeirinha de Samora Correia, a terceira edição de “Um dia pelo Coração” com Exposaúde e Hospital da Bonecada.

A iniciativa tem como objectivo assinalar o Dia Mundial do Coração (29 de Setembro) e promove a adopção de estilos de vida saudáveis, sensibilizando a população para a importância para a prática desportiva.

Vão ser disponibilizados testes de saúde e durante a manhã vai haver ginástica e uma aula de zumba. Da parte da tarde a Associação Follow Dance vai fazer uma demonstração de dança e os visitantes poderão aprender a efectuar manobras de Suporte Básico de Vida (SBV) num workshop dinamizado pelos Bombeiros Voluntários de Samora Correia. Pelas 15h00, a nutricionista Rita Serra subirá a palco para elucidar os presentes sobre os principais alimentos que ajudam a manter o coração saudável. Paralelamente, a Associação Portuguesa de Desporto em Família (APDF) dinamizará jogos para toda a família. O programa, no período da tarde, encerra com uma aula de pilates, pelas 17h00, com a instrutora Rita Marques.

A iniciativa tem o apoio institucional da Câmara Municipal de Benavente e da Junta de Freguesia de Samora Correia.