Mostra Gastronómica e Feira de Artesanato em Vale do Paraíso

A 16ª Mostra Gastronómica e oitava Feira de Artesanato de Vale do Paraíso, no concelho de Azambuja, iniciam-se na sexta-feira, 6 de Outubro, com muito para degustar ou para comprar, mas também com animação.

O torricado e os bolos de casamento são os atractivos da 16ª Mostra Gastronómica da Freguesia de Vale do Paraíso, no concelho de Azambuja. A mostra, que inclui uma feira de artesanato, que vai para a oitava edição, começa às 19h00 de sexta-feira, 6 de Outubro, com a Banda Trinca Espinhas. Às 22h00 toca a Banda Enigma e o Dj John Goulart anima a noite a partir das 02h00.

Sábado, dia 7, as portas abrem às 12h00 e a banda Amigos do Vale actua logo de seguida, às 13h00. À noite, às 22h00, sobe a palco a banda Fora de Série e às 02h00 o Dj Guilhas. Domingo, dia 8, a abertura é à mesma hora e às 13h00 pode ouvir-se o grupo Sonoridades do Acordeão. Mário Lérias & Vitor Copa estão agendados para as 19h00 de domingo e às 23h00 termina o evento.

Os bolos de casamento sabem a limão e canela e a confecção é feita de forma artesanal pela população. O ex-líbris da festa soma mais de 200 anos de história em Vale do Paraíso e continua a ser uma oferenda dos noivos.