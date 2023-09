Alpiarça, Chamusca, Coruche, Golegã e Rio Maior organizam actividades comemorativas no âmbito do Dia Mundial do Turismo com o tema “Turismo e Investimentos Verdes”.

Municípios do Ribatejo celebram o Dia Mundial do Turismo

O Dia Mundial do Turismo assinalado pela Organização Mundial de Turismo (OMT) desde 1980, realiza-se este ano com a temática “Turismo e Investimentos Verdes”, sendo uma das principais prioridades para a recuperação, crescimento e desenvolvimento do sector, através um conjunto de actividades comemorativas nos concelhos do Ribatejo. A iniciativa tem como objectivo apelar à comunidade internacional, governos, instituições financeiras multilaterais, parceiros de desenvolvimento e investidores do sector privado para que todos se unam em torno de uma nova estratégia.

O município de Alpiarça vai promover uma oficina integrada na quarta edição do Tourism UP, onde o público está convidado a assistir à apresentação do programa. Na Chamusca sugerem um roteiro entre a Lezíria e a Charneca Ribatejana. Os alunos da Escola Profissional de Coruche estão convidados a participar numa visita interpretativa ao Património Cultural e Natural. O município da Golegã e a Quinta Cholda vão apresentar um modelo de negócio assente na sustentabilidade e em Rio Maior vão realizar-se várias iniciativas como uma visita pela cidade e uma caça ao tesouro no Ecomuseu das Salinas.

Os municípios estão de acordo com a estratégia de desenvolvimento, requalificação e promoção de oferta turística do destino, sublinha José Manuel Santos, presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, acrescentando que “estamos focados na implementação do Plano Regional de Ecoturismo e Sustentabilidade no Alentejo e Ribatejo”.

A OMT pretende enfatizar a importância da realização de investimentos que apostem na educação e competências das pessoas, incidam em infraestruturas sustentáveis, acelerem a transformação ecológica e promovam a inovação, tecnologia e o empreendedorismo.