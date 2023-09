10ª edição da FestAzul no próximo sábado, 30 de Setembro

A 10ª edição da FestAzul, organizada pelo grupo Asas Pela Vida, realiza-se no próximo sábado, 30 de Setembro, a partir das 23h00, nos claustros do CNEMA – Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas. O dinheiro angariado na festa reverte a favor da associação A Farpa – Associação Familiares e Amigo do Doente Psicótico, de Santarém, que este ano comemora 25 anos de existência. O grupo Asas Pela Vida explica que durante a década que tem organizado diversas festas de “cariz solidário actuando junto da comunidade, com foco no concelho de Santarém, apoiando instituições que dão provas do seu trabalho”.

Em 2022 o grupo de voluntários angariou o valor recorde de cerca de 26 mil euros a favor da instituição Lar dos Rapazes. “Todos os anos temos superado o valor angariado e isso só tem sido possível graças à adesão social e empresarial das pessoas e empresas do concelho de Santarém”, refere a organização.

A festa vai ser animada pela banda Samba di Rua (roda de samba) e os DJ's L.S. E Oskar DJ. Em parceria com a Rodoviária do Tejo vai haver transportes gratuitos entre o CNEMA e a cidade. Cada pulseira custa 15 euros e dá direito a um água, refrigerante ou imperial até à uma da madrugada. As pulseiras podem ser compradas online ou junto dos membros do grupo Asas Pela Vida e em muitos espaços comerciais da cidade, todos identificados no site da ACES – Associação Comercial de Santarém, parceiro da FestAzul.