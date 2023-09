ADRA organiza concerto solidário no Forte da Casa

A Associação Adventista para o Desenvolvimento, Recursos e Assistência (ADRA) da Póvoa de Santa Iria está a organizar um concerto solidário para 21 de Outubro, às 19h30, no salão da Igreja Paroquial do Forte da Casa. Esta acção visa recolher bens alimentares e fundos para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade na freguesia.

O evento vai contar com a actuação do Ministério Mais Perto, um grupo de música gospel. O concerto culminará com um convívio e venda solidária de produtos da ADRA e vestuário em croché para bebés. Os interessados podem garantir o seu lugar no concerto através de uma doação de um quilo de alimentos não perecíveis ou contribuição monetária.

A ADRA tem 109 delegações em território nacional, incluindo as regiões autónomas. Na Póvoa de Santa Iria a associação tem uma loja social no Centro Comercial Nacional 10 e em parceria com a Junta de Freguesia tem um espaço no Mercado do Forte da Casa, onde fornece vestuário e brinquedos aos necessitados. Paralelamente à loja social a ADRA realiza apoio alimentar para quase duas dezenas de famílias.