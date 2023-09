Auditório do Ateneu Vilafranquense quer entrar na rede de teatros

A direcção do Ateneu finalizou um novo regulamento de utilização e cedência do auditório e está a tentar inscrever o espaço na Rede de Teatros Portugueses de forma a poder candidatar-se e obter apoios da administração central através do Ministério da Cultura, o que obrigará a ter uma gestão profissionalizada do espaço.

Na celebração dos 132 anos do Ateneu, em Maio, o presidente da direcção do Ateneu, José Luís Ferreira, já havia lembrado que foi o espírito de serviço público que levou um grupo de pessoas da cidade a juntar-se em 2016 para evitar que a associação fechasse portas por não possuir os recursos mínimos para o seu funcionamento. “Arregaçámos as mangas, reconstruímos, requalificámos e finalizámos as obras que permitiram concluir um processo que decorria desde 1977 para conseguir obter o alvará de utilização do edifício-sede e do auditório que é o único grande auditório a nível nacional que não é propriedade do Estado ou de uma empresa”, explicou.

Nessa cerimónia, recorde-se, José Luís Ferreira anunciou a intenção de não se recandidatar. A O MIRANTE justifica agora a decisão com a vontade de querer dar lugar a outros que possam fazer melhor. “Movimentamos hoje meio milhão de euros por ano. Vamos deixar a casa em ordem, com as contas em dia e uma orgânica funcional bem estabelecida”, explica ao nosso jornal. As eleições deverão acontecer no final de 2024.