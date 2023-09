Caminhada dos Frutos Secos a 7 e 8 de Outubro

A Câmara de Torres Novas vai organizar, a 7 e 8 de Outubro, a Caminhada dos Frutos Secos que terá um percurso de cerca de 11 quilómetros e um grau de dificuldade médio. A iniciativa tem início na Rua da Pinheira, em Casal da Pinheira. Todos os inscritos podem realizar a caminhada de forma autónoma, no dia que lhes for mais conveniente (sábado ou domingo). O percurso, que se encontra sinalizado, deve iniciar-se entre as 08h00 e as 11h00.

A caminhada é gratuita e as inscrições podem ser efectuadas até 6 de Outubro através da Internet. Podem inscrever-se na iniciativa participantes com mais de 18 anos ou menores, desde que acompanhados pelos pais. É recomendado pela organização que todos os participantes transportem consigo telemóvel com bateria, reservatório com água e procurem preservar o meio ambiente e social em que se realizará o evento.