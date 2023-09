Vila Franca de Xira vai acolher Jornadas Diocesanas da Juventude

O concelho de Vila Franca de Xira foi o escolhido pelo patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, para acolher as próximas Jornadas Diocesanas da Juventude (JDJ), agendadas para dia 26 de Novembro. O anúncio foi feito pela diocese de Lisboa ao final da tarde desta quinta-feira, 28 de Setembro. Desconhece-se ainda o programa final da iniciativa, que está a ser delineado entre o patriarcado e a Câmara de Vila Franca de Xira e que só mais tarde será revelado, mas já é certo que o concelho ribatejano irá receber a visita de entre 3 a 5 mil jovens de toda a diocese de Lisboa, com as inscrições a abrirem brevemente.

Estas serão as primeiras JDJ do novo patriarca e sucedem-se às Jornadas Mundiais da Juventude que se realizaram em Agosto no vizinho concelho de Loures, que também recebeu as JDJ no ano passado.

* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE