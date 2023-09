Antigo presidente do Politécnico de Santarém lança romance

Jorge Justino é o autor do romance “No Salgueiral”, que é apresentado no dia 1 de Outubro em Santarém

O antigo presidente do Instituto Politécnico de Santarém, Jorge Justino, estreia-se no romance com o lançamento do livro “No Salgueiral”. A obra será apresentada pela historiadora Maria Emília Vaz Pacheco no domingo, 1 de Outubro, às 16h00, no Convento de São Francisco em Santarém.