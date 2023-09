Convento de Cristo recebe conferência ‘Nova Filosofia do Mar’

O Convento de Cristo, em Tomar, acolhe no sábado, 30 de Setembro, pelas 18h30, a conferência ‘Nova Filosofia do Mar’

O Convento de Cristo, em Tomar, acolhe no sábado, 30 de Setembro, a conferência ‘Nova Filosofia do Mar’, no âmbito da exposição/instalação “Telesma e os Cavaleiros do Mar”, que se encontra patente naquele monumento Património da Humanidade.

Em nota de imprensa, a direcção do Convento do Cristo, presidida por Andreia Galvão, indica que os oradores intervenientes nesta conferência, agendada para as 18h30, são Luís Vieira-Baptista, artista plástico, Rodrigo Cunha, filósofo, e Felício Correia, economista. A conferência tem entrada livre e decorre na sala multiusos, sendo que a entrada para o evento será feita pela fachada norte do Convento de Cristo, pelo Claustro da Micha.

O Convento da Ordem de Cristo – monumento cuja construção decorreu entre os séculos XII e XVII – está inscrito na lista de Património Mundial da UNESCO e integra alguns dos mais expressivos testemunhos da história da arquitetura portuguesa, como a Charola românica da igreja, o claustro de D. João III e a famosa janela manuelina da Sala do Capítulo.