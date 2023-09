Espetáculo de dança e humor em Gouxaria e Abrantes

“Nu Meio – Bailão” é um espectáculo com criação e interpretação de Filipa Francisco e Bruno Cochat

O espectáculo de dança e humor “Nu Meio – Bailão”, com criação e interpretação de Filipa Francisco e Bruno Cochat, vai ser apresentado no sábado, em Gouxaria (Alcanena), e, no dia seguinte, em Abrantes.

Segundo a organização, “Nu Meio” teve estreia absoluta em 1996 e, desde então, o casal Mila (Filipa Francisco) e Firmino (Bruno Cochat) têm-se apresentado em diversos pontos do país a espalhar a sua ironia e o seu humor.

Esta versão que vai ser apresentada no sábado na antiga escola primária de Gouxaria, às 17h00, e, no domingo em Abrantes, às 16h00, tem “diálogos adaptados ao momento presente do país e aos próprios lugares”, que “incluem histórias de amor recolhidas junto de casais locais”, pode ler-se na mesma nota informativa.

No final do espectáculo, de entrada livre, há um baile, abrilhantado pelo DJ António-Pedro aka Mister António.