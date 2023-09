Nascimento de Maria Lamas assinalado com livro em Torres Novas

Os 130 anos do nascimento de Maria Lamas vão ser assinalados em Torres Novas, na Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, no sábado, 7 de Outubro, com a apresentação do livro “Mulheres do Meu País - Século XXI” e o debate “As mulheres e a literatura”.

As comemorações têm início às 17h00 com a apresentação do livro de Cidália Vargas Pecegueiro, com fotografias de M. Margarida Pereira-Müller, e que é inspirado na obra homónima de Maria Lamas, publicada entre 1948 e 1950, na qual é retratada a condição feminina à época e a afirmação das mulheres como pilares não só da família, mas também da economia do país. Nesta nova obra são retratadas 31 mulheres que representam, na actualidade, a diversidade de mulheres portuguesas no século XXI. Após a apresentação tem início, pelas 17h30, o debate com as escritoras Dulce Maria Cardoso e Filipa Martins, e moderação da jornalista Isabel Lucas.

Maria Lamas, considerada uma das mulheres mais marcantes do século XX, nasceu a 6 de Outubro de 1893, em Torres Novas. Foi jornalista, escritora, tradutora, editora, organizou exposições e participou em muitas organizações e movimentos políticos e associativos. Foi presa três vezes pela PIDE, esteve exilada no Funchal e em Paris, onde assistiu às manifestações de Maio de 1968.