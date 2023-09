Poesia Reunida de Sidónio Muralha é apresentada em Santarém

Sessão está agendada para sábado, 30 de Setembro, pelas 16h00, na Casa do Brasil

A obra “Poesia Reunida - Sidónio Muralha”, editada pela Busílis & Trinta Por Uma Linha, vai ser apresentada em Santarém no sábado, 30 de Setembro, pelas 16h00. A sessão tem lugar na Casa do Brasil.

Na ocasião, o editor, as curadoras e os prefaciadores falarão sobre o autor e a obra em questão, que reúne todos os poemas que foram publicados em vida pelo poeta, em livros direccionados ao público adulto, bem como uma selecção de 14 poemas que não integraram nenhuma edição anterior do autor (sendo dois deles composições musicadas para Amália Rodrigues). Também serão lidos alguns dos textos do autor.

Ao todo, são 197 poemas reunidos sob a curadoria da viúva do escritor, Helen Anne Butler Muralha, diretora-presidente da Fundação Sidónio Muralha; da pesquisadora e jornalista Jaqueline Conte; e da professora e colaboradora da Fundação, Priscila Angélica Santos. O livro é prefaciado pelos pesquisadores e historiadores Roseli Boschilia e José Raimundo Noras. Não se incluem na edição os poemas infantis do autor, editados tanto em Portugal como no Brasil.

Sidónio Muralha nasceu em 1920, em Lisboa, e faleceu em 1982, no Brasil, na cidade de Curitiba, onde está a sede da Fundação. Integrante do movimento neorrealista português, Sidónio exilou-se no Congo em 1943, durante o regime salazarista, depois de ter lançado seus dois primeiros livros em Portugal: “Beco”, em 1941, e “Passagem de Nível”, em 1942, obra que fez parte da famosa coleção Novo Cancioneiro. É autor de pelo menos 35 livros, sendo 15 infantis, em poesia e em prosa.