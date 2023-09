Sociedade Musical Mindense celebra 108º aniversário

As comemorações do 108º aniversário da Sociedade Musical Mindense (SMM) vão começar com um pequeno concerto alusivo ao Dia Mundial da Música a 1 de Outubro, às 16h30, no Jardim do Carrascal em Minde. A inauguração da exposição fotográfica do passado e presente vai decorrer a 14 de Outubro às 15h00 na sede da SMM. A exposição pode ser visitada até 15 de Outubro e representa as memórias dos momentos de entrega, partilha e celebração que se vivem no mundo da filarmonia; assim como os músicos, dirigentes e público captados nas fotografias que fazem parte da história da SMM.

A saudação à população vai realizar-se a 22 de Outubro com uma missa comemorativa na igreja matriz pelas 11h30, seguindo para o cemitério para prestar homenagem aos músicos, dirigentes e sócios falecidos. As comemorações encerram a 28 de Outubro com o concerto de aniversário e participação da Banda Elytte, no pavilhão Ana Sonça, às 21h.