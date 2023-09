Torres Novas assinala 833 anos da fundação do concelho

No domingo, 1 de Outubro, comemoram-se em Torres Novas os 833 anos da atribuição do foral por D. Sancho I

Este domingo, dia 1 de Outubro, comemoram-se em Torres Novas os 833 anos da atribuição do foral por D. Sancho I, facto histórico que aconteceu em 1190, com a consequente fundação deste concelho do distrito de Santarém.

O programa começa às 10h30, com uma visita ao núcleo Museológico da Central Hidroelétrica do Caldeirão, seguido, uma hora mais tarde, da inauguração da requalificação da Casa Humberto Delgado e abertura do CHUDE - Centro Humberto Delgado.

À tarde, às 16h00, decorrerá a apresentação pública da obra 'Alegoria do Foral', do pintor Sam Abercromby, na Sala de Sessões dos Paços do Concelho, no Convento do Carmo.