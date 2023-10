UDCAS do Sobralinho promoveu primeiro torneio de artes marciais

O primeiro torneio de artes marciais promovido pela União Desportiva e Cultural da Aldeia do Sobralinho (UDCAS) no sábado, 23 de Setembro, foi considerado um sucesso cativando 17 equipas e 180 atletas de todo o país.

O dia foi repleto de acção e camaradagem com diversas provas nas várias vertentes do Kempo, proporcionando um ambiente tranquilo e de confraternização entre as equipas onde mais importante que a competição foi a promoção dos valores do respeito e união no desporto. A equipa da casa conquistou o segundo lugar por equipas e Tatiana Aleixo fez sua estreia na vertente de Kempo contact, lutando até ao final dos 2 rounds, apesar de perder por pontos. Outro atleta da UDCAS, João Teles, conquistou de forma convincente o cinturão dos Guerreiros por unanimidade num emocionante combate de 3 rounds. A UDCAS já entretanto empenhada no seu próximo desafio, a Taça de Portugal, que acontecerá em Portalegre nos dias 1 e 2 de Novembro. Segundo explica a colectividade em comunicado, as modalidades oferecidas à comunidade continuam a crescer, incluindo além do Kempo tradicional e desportivo o Zumba Kids, Danças de Salão e Fitness.